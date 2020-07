Controlli anti Coronavirus, tensioni al Sud: a Palermo agenti aggrediti dopo la chiusura di quattro locali (Di sabato 11 luglio 2020) Controlli anti Coronavirus a Palermo, freni alla movida selvaggia. La Polizia municipale ha sanzionato quattro locali nell’ambito dei Controlli effettuati ieri sera per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Nel corso dei Controlli si sono verificate forti tensioni che hanno portato gli agenti a chiedere l’intervento di altre pattuglie per completare le operazioni di sequestro. Per la prima volta da quando e’ in dotazione alle pattuglie, inoltre, gli agenti hanno dovuto fare ricorso al sistema di chiamata d’emergenza tramite dispositivo indossabile, poiché è stato loro impedito di chiamare supporto tramite la radio. “Massima ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Controlli nella zona universitaria: i carabinieri chiudono bar per mancato rispetto delle regole anti-Covid. Da Tra… - luisamosello : RT @LaStampa: Controlli nella zona universitaria: i carabinieri chiudono bar per mancato rispetto delle regole anti-Covid. Da Trastevere a… - GINA32451015 : RT @LaStampa: Controlli nella zona universitaria: i carabinieri chiudono bar per mancato rispetto delle regole anti-Covid. Da Trastevere a… - genovatoday : Controlli alla movida: due arresti e tre locali sanzionati - CarlottaMiller_ : RT @LaStampa: Controlli nella zona universitaria: i carabinieri chiudono bar per mancato rispetto delle regole anti-Covid. Da Trastevere a… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti Controlli anti movida a Monza, il “The flat” è estraneo al blitz dei vigili Il Cittadino di Monza e Brianza Palermo, controlli anti-Covid: tensione a Ballarò e agenti aggrediti

Controlli contro la movida selvaggia a Palermo e scattano le tensioni. La polizia municipale ha sanzionato quattro locali nell'ambito dei controlli effettuati ieri sera per il rispetto delle misure di ...

Portonovo, controlli anti Covid in spiaggia

Protonovo (Ancona), 11 luglio 2020 - Portonovo, stretta sui controlli anti covid, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il giro di vite per vigilare sul distanziamento fisico e sul corretto utilizzo de ...

Controlli contro la movida selvaggia a Palermo e scattano le tensioni. La polizia municipale ha sanzionato quattro locali nell'ambito dei controlli effettuati ieri sera per il rispetto delle misure di ...Protonovo (Ancona), 11 luglio 2020 - Portonovo, stretta sui controlli anti covid, dopo le polemiche dei giorni scorsi. Il giro di vite per vigilare sul distanziamento fisico e sul corretto utilizzo de ...