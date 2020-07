Zio fa fumare una sigaretta alla nipotina di tre anni: le immagini choc (Di venerdì 10 luglio 2020) Valentina Dardari L’uomo si è fatto riprendere divertito e ha postato il video su Instagram. Arrestato dopo che i servizi sociali li hanno individuato Uno zio ha acceso una sigaretta alla sua nipotina di soli tre anni. Come se non bastasse, ha trovato il gesto così divertente, tanto da farsi riprendere e postare poi il video su Instagram. Naturalmente le immagini girate hanno fatto scalpore e hanno suscitato l'indignazione degli altri navigatori del web che hanno visto il filmato. Infatti, una volta che il video è finito sui social, sono stati subito allertati i servizi sociali. L'uomo è stato riconosciuto: i servizi sociali sono stati in grado di individuare il responsabile e farlo arrestare. Zio accende una sigaretta alla ... Leggi su ilgiornale

HuffPostItalia : Fa fumare una sigaretta alla nipotina di 3 anni, poi ride: arrestato lo zio - Andrea529232205 : Pezo di ?????? L'HuffPost: Fa fumare una sigaretta alla nipotina di 3 anni, poi ride: arrestato lo zio.… - Maramary68 : Fa fumare una sigaretta alla nipotina di 3 anni, poi ride: arrestato lo zio ???? - lauropistis : RT @HuffPostItalia: Fa fumare una sigaretta alla nipotina di 3 anni, poi ride: arrestato lo zio - Noovyis : (Zio fa fumare una sigaretta alla nipote di 3 anni, poi pubblica il video su Instagram: arrestato) - -