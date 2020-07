WINDTRE in Puglia con la fibra Ultraveloce (Di venerdì 10 luglio 2020) I servizi FTTH per imprese e cittadini a Manfredonia e a CoratoRoma, 10 luglio 2020 – WINDTRE continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica in Puglia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Manfredonia, città del parco nazionale del Gargano, e a Corato, importante centro produttivo nel cuore delle Murge.WINDTRE con Ufirst file smart e programmateIn un momento cruciale di ripartenza per le attività economiche e lavorative, WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno per estendere a tutto il territorio nazionale la tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di servizi sempre più innovativi.Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE ... Leggi su pantareinews

pantareinews : #WINDTRE in Puglia con la fibra Ultraveloce: - giannifioreGF : #WINDTRE in Puglia con la fibra Ultraveloce: - Mondo3 : In un momento cruciale di ripartenza per le attività economiche e lavorative, #WINDTRE conferma l’impegno per esten… -

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE Puglia WindTre in Puglia con la fibra ultraveloce a Manfredonia e Corato askanews 5G, Tim dice addio a Huawei. Ecco la bomba di Reuters

Bomba dell'agenzia Reuters che svela: Tim non ha invitato la cinese Huawei alla maxi-gara per il 5G né in Brasile né in Italia. La notizia può cambiare il mercato in un clima politico sempre più teso ...

WindTre in puglia con la fibra ultraveloce

Roma, 10 lug. (askanews) - WindTre continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica in Puglia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Manfredonia, citt del parco nazionale del G ...

Bomba dell'agenzia Reuters che svela: Tim non ha invitato la cinese Huawei alla maxi-gara per il 5G né in Brasile né in Italia. La notizia può cambiare il mercato in un clima politico sempre più teso ...Roma, 10 lug. (askanews) - WindTre continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra ottica in Puglia e porta la rete fino ad 1 Gigabit di Open Fiber a Manfredonia, citt del parco nazionale del G ...