Un mattone per capire il 730 (Di venerdì 10 luglio 2020) Non si capisce se vogliono fare impazzire i commercialisti. Molti dei quali, aprendo il sito dell'agenzia delle Entrate l'8 luglio scorso hanno trovato la circolare che consente di compilare senza fallo la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, più noto alle cronache come modello 730. E hanno rischiato l'infarto perché la guida completa consiste in un bel tomo di 400 pagine, leggasi quattrocento. Una guida semplice ma quantitativamente spropositata, per rimandi e spiegazioni, rispetto a uno strumento che nasce con l'obiettivo di sgravare il cittadino dalle trappole delle norme fiscali. Talmente semplificata che la stesso modello viene addirittura proposto al contribuente in modalità precompilata. Cioè con una formula che prevede la compilazione da parte delle Entrate la possibilità di accettarla con un semplice click. Un bel passo avanti ... Leggi su iltempo

