Udinese-Sampdoria, Ranieri: “Quagliarella? Arrivata l’ora di vederlo in campo” (Di venerdì 10 luglio 2020) La Sampdoria riparte da Fabio Quagliarella che ritornerà dal primo minuto nella sfida di domenica in trasferta con l’Udinese. L’attaccante, da quando è ripartito il campionato di Serie A, non è ancora sceso in campo a causa di un problema al polpaccio. Adesso in Friuli tocca a lui: “Sta entrando sempre più in forma, è Arrivata l’ora di vederlo in campo. Non l’ho schierato a Bergamo perché volevo dargli ancora qualche giorno di riposo, ma avrei potuto inserirlo a partita in corso. Ha centrato più volte la porta in allenamento, è nel momento giusto”, spiega Claudio Ranieri ai canali ufficiali del club. Il tecnico non potrà essere in panchina a causa del turno di stop deciso dal giudice sportivo dopo la ... Leggi su sportface

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - sportface2016 : #UdineseSampdoria Le parole di Claudio #Ranieri con all'orizzonte il match contro i friulani: focus su… - enzolampard : @donbicenzo #Pronotwitter32 LAZIO-SASSUOLO 3-1 BRESCIA-ROMA 0-4 JUVENTUS-ATALANTA 1-1 GENOA-SPAL 3-1 CAGLIARI-LECCE… - MdEroi : @donbicenzo #Pronotwitter32 LAZIO-SASSUOLO 3-1 BRESCIA-ROMA 0-2 JUVENTUS-ATALANTA 1-2 GENOA-SPAL 2-0 CAGLIARI-LECCE… - sportli26181512 : #Sampdoria, Ranieri: 'Udinese, nuova sfida difficile': Il tecnico: 'Io squalificato? Dalla tribuna urlerò ancora pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Sampdoria Udinese-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Sampdoria, Ranieri: "Sempre con il coltello tra i denti, solo così ci salveremo"

Il tecnico: "È arrivata l'ora di Quagliarella, con l'udinese sfida difficile: è la miglior squadra a giocare in contropiede" Antiviglia di campionato per la Sampdoria che si prepara alla sfida salvezz ...

Conferenza stampa Ranieri: «Per la salvezza avremo il coltello tra i denti»

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro l’Udinese Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha così parlato in conferenza ...

Il tecnico: "È arrivata l'ora di Quagliarella, con l'udinese sfida difficile: è la miglior squadra a giocare in contropiede" Antiviglia di campionato per la Sampdoria che si prepara alla sfida salvezz ...Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro l’Udinese Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha così parlato in conferenza ...