“Str*nza hai rubato il mio look!”: Bebe e Baby vestite simili (Di venerdì 10 luglio 2020) Bebe Rexha e Baby K si sono vestite simili nei loro video musicali ed è subito B!TCH STOLE MY LOOK – Videoclip Edition. L’outfit incriminato è quello in modalità rete da pesca di lusso, con tanto di stesse pose in località differenti: Bebe Rexha distesa in mezzo al deserto, mentre Baby K sopra l’ala di un aereo pronto a salpare da Roma a Bangkok. Le due tutine sono di due stilisti differenti e sono diverse fra loro, ma in molti lettori mi hanno segnalato questa ‘somiglianza’ fra i look, così ve la ripropongo anche qua. Quale preferita? Quella più audace di Bebe Rexha (indossata per il video I Got You del 2017) o quella più coprente di Baby K (messa per il video Non Mi Basta ... Leggi su bitchyf

