Stagione 8 di Call of Duty Mobile al via: tutte le novità ufficiali su iOS e Android (Di venerdì 10 luglio 2020) C'è pure Call of Duty Mobile nel piano di rilancio che Activision ha avviato per la sua celebre serie sparacchina negli ultimi due anni. Un rilancio che si è fatto assai concreto con un vero e proprio trittico videoludico, composto per l'appunto dalla già citata incarnazione di CoD per dispositivi Mobile iOS e Android, ma pure dal soft reboot Call of Duty Modern Warfare - disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One - e dalla sua acclamata Battle Royale Call of Duty Warzone - disponibile gratuitamente sulle stesse piattaforme, da scaricare come esperienza free-to-play. https://www.youtube.com/watch?v=n4b8FRUDNZo Ed è proprio l'edizione da smartphone di Call of Duty a ... Leggi su optimagazine

