Spese funebri durante l’emergenza Covid Contributo di solidarietà delle famiglie (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Comune di Bergamo ha deciso di erogare un Contributo di solidarietà alle famiglie della città di Bergamo che hanno dovuto affrontare uno o più eventi luttuosi in periodo emergenziale. Una scelta possibile grazie al Contributo dell’Associazione Homo, di S.C.B. Servizi Cimiteriali e di Bergamo Onoranze funebri, che hanno donato complessivamente 150.000 euro. L’entità del Contributo è pari a 500 euro per ciascun evento luttuoso. Leggi su ecodibergamo

L_Ceci_ : @TobrukBruno Ho il fondo sanitario privato che copre anche le spese funebri ed indennizza i parenti. Stia sereno. - gigliol05563614 : @JungerMatilda Questa notizia è davvero fantastica ????????????allora se il ?? era già morto immagino investito da un ?? al… -

Ultime Notizie dalla rete : Spese funebri

BergamoNews.it

Bergamo, 10 luglio 2020 - Il Comune di Bergamo erogherà un contributo di solidarietà alle famiglie che hanno dovuto affrontare uno o più eventi luttuosi in periodo emergenziale. Una scelta possibile g ...La storia risale alla seconda metà degli anni ’70: un pedofilo seriale entrò in casa di mamma Francesca, a Milano, abusò e uccise suo figlio Robertino. L’uomo venne scagionato e affidato ai servizi so ...