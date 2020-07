Saloon Chigi (Di venerdì 10 luglio 2020) Il governo raccontato dai ministri e dai sottosegretari è come i “carciofini sott’odio”. Copyright Leo Longanesi. Ovvero la vicenda Autostrade sta facendo somigliare l’esecutivo a una scatola stracolma di veleni, rivalità, sospetti, antipatie mai sopite che adesso esplodono senza più freni inibitori.È un tutti contro tutti. Si inizia con la lettura dei giornali di oggi. In cui si racconta di un premier infuriato con il Pd che starebbe fermando la trattativa per revocare la concessione ad Autostrade. Addirittura, secondo La Stampa, il ministro dei Trasporti dem Paola De Micheli rischierebbe il posto perché “ha perso troppo tempo”. Dal dicastero non credono ai loro occhi: “Non confermiamo tensioni con il presidente del Consiglio”. E comunque sia, in maniera neanche troppo soffusa, viene fatto notare che il ... Leggi su huffingtonpost

