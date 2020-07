Roma, confiscato un patrimonio per 4 milioni ad un noto imprenditore: aveva precedenti per evasione e bancarotta (Di venerdì 10 luglio 2020) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito la confisca di aziende, immobili, un‘imbarcazione e rapporti finanziari, per un valore complessivo di quasi 4 milioni di euro, nella disponibilità di Gabriele TOCCHIO (classe 1960), imprenditore con precedenti per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta. Il provvedimento si pone a conclusione della vicenda giudiziaria nel corso della quale il Tribunale capitolino – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto il sequestro – eseguito nel giugno 2016 – e la confisca di primo grado – operata nel febbraio 2018 – dei beni. La decisione è stata poi integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma ed è ora divenuta definitiva a seguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma confiscato Gdf Roma confisca beni per quasi 4 mln a imprenditore Radio Colonna Confisca di 15 milioni di euro ad imprenditore nel nisseno, per la Dia è contiguo ai clan

Undici societa’ e due ditte individuali con sedi a Brescia, Bergamo, Milano, Torino, Verona, Roma e Gela, in provincia di Caltanissetta, ma anche un quadro risalente al XVII secolo, del valore di circ ...

Beni per un valore di 15 milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Caltanissetta a Rosario Marchese, 32enne imprenditore di Caltagirone ma residente a Brescia, ritenuto contiguo ai clan mafio ...

