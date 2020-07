Migranti: la Consulta boccia i decreti sicurezza (Di venerdì 10 luglio 2020) Illegittimo il divieto di iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asiloLa norma costituzionale violataLa Consulta anticipa il ViminaleLe pronunce dei Tribunali post decreto sicurezzaIllegittimo il divieto di iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asiloTorna su Con un comunicato del 9 luglio 2020 (sotto allegato) la Consulta comunica di aver sottoposto al suo vaglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, Ancona e Salerno, che riguardano la disposizione del decreto sicurezza n. 113/2018 , voluto dall'allora Ministro degli Interni Matteo Salvini, che impedisce agli stranieri richiedenti asilo di potersi iscrivere all'anagrafe. La norma costituzionale violataTorna su La Corte non ha ritenuto la norma in contrasto con l'art. 77 della Costituzi... Leggi su studiocataldi

