Ghost of Tsushima disponibile al pre-load su PS4 | il peso del file è di ' soli' 34 GB

Ghost of Tsushima di Sucker Punch è ora disponibile al pre-load attraverso PS Store e le dimensioni del file potrebbero essere sorprendenti.Come spiegato, Ghost of Tsushima sarà di gran lunga il più grande titolo open world di Sucker Punch. "Ghost of Tsushima è di gran lunga il più grande gioco che abbiamo mai realizzato", ha scritto lo studio. "La mappa è divisa in tre regioni piene di oltre quaranta diversi biomi e centinaia di punti di interesse. Il nostro obiettivo quando si costruisce un gioco open world è sempre "se riesci a vederlo, puoi raggiungerlo", con il minor numero di eccezioni possibile.

