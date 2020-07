Ecco l’emendamento McCartney: possibile il rimborso dei biglietti per concerti annullati (Di venerdì 10 luglio 2020) Decreto Rilancio: un emendamento (già ribattezzato “emendamento McCartney”) prevede che “in caso di cancellazione definitiva del concerto l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata”. L’emergenza Covid 19 ha portato all’annullamento del concerto a Napoli di Paul McCartney (che avrebbe dovuto esibirsi in Piazza del Plebiscito mercoledì 10 giugno). Per il grande evento erano stati venduti ben 15mila biglietti. Il Decreto Rilancio non prevedeva tuttavia il rimborso dei ticket per eventi e concerti, ma solo la possibilità di usufruire di un voucher dello stesso importo da spendere entro un anno e mezzo per prossimi concerti organizzati dalla stessa società di ... Leggi su 2anews

