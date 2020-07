Decreto Rilancio 2020: Superbonus, Partite Iva e Imu. Tutti gli incentivi (Di venerdì 10 luglio 2020) Decreto Rilancio 2020: Superbonus, Partite Iva e Imu. Tutti gli incentivi Quali sono le principali misure e i maggiori incentivi previsti dal Decreto Rilancio 2020? Cosa è previsto per le Partite Iva? In cosa consiste il Superbonus? E cosa c’è riguardo all’Imu? Andiamo a sintetizzare molto brevemente i principali incentivi previsti dal DL Rilancio, che è stato di recente approvato alla Camera con 278 voti favorevoli (187 contrari e 1 astenuto) e ora al vaglio del Senato. Cosa prevede il DL Rilancio Le risorse investite per le misure del DL Rilancio ammontano a circa ... Leggi su termometropolitico

luigidimaio : Dobbiamo accelerare e guardare alla fase post covid come a un momento di rilancio per l’Italia, la gente deve ritor… - AzzolinaLucia : Finalmente anche la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado avrà 1000 assistenti tecnici, che sa… - crippa5stelle : Il decreto Rilancio, approvato poco fa alla Camera, è una vera e propria manovra economica a sostegno di imprese, f… - francoliver2 : RT @ChiodiDonatella: #DECRETORILANCIO: ANCHE STAVOLTA AI #TERREMOTATI CI PENSIAMO POI Niente #soldi per la #ricostruzione. @Storace: Ancor… - andrea61990928 : RT @ChiodiDonatella: #DECRETORILANCIO: ANCHE STAVOLTA AI #TERREMOTATI CI PENSIAMO POI Niente #soldi per la #ricostruzione. @Storace: Ancor… -