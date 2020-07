Chico Forti non è Aisha, aiutiamolo noi il 16 luglio: “virtualmente sarò con voi” (Di venerdì 10 luglio 2020) Chico Forti, ergastolano in America, scrive una lettera in cui chiede aiuto a tutti gli italiani: manifestazione a Roma davanti a Montecitorio, il 16 luglio. Chico Forti, conosciuto come “Chico” era un noto velista e imprenditore televisivo italiano. “Era”, perchè è recluso da venti anni in un carcere di massima sicurezza vicino a Miami con l’accusa di omicidio. Chico è originario di Trento, oggi ha 61 anni, all’inizio degli anni ’90 si era trasferito in Florida, dove aveva iniziato ad investire nel settore immobiliare e in altre attività. A Miami ha incontrato la sua nuova compagna, dalla quale ha avuto 3 figli. Oggi Chico chiede aiuto agli ... Leggi su chenews

