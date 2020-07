Bimba di 3 anni muore di fame, la madre l’aveva abbandonata in casa per una settimana: “Ero andata a trovare il mio fidanzato” (Di venerdì 10 luglio 2020) Una donna giapponese di 24 anni, Saki Kakehashi, è stata arrestata dopo che sua figlia di tre anni – la piccola Noa – è morta di fame. La donna l’avrebbe lasciata da sola a casa per oltre una settimana nel proprio appartamento nel quartiere Ota Ward di Tokyo. Secondo quanto accertato dalla polizia e ammesso dalla stessa 24enne, la donna era andata a trovare il suo fidanzato a quasi mille chilometri di distanza. Secondo il Japan Times, la donna ha detto che pensava che “sarebbe stato giusto” lasciare la bambina sola e che non pensava che sarebbe morta. Rientrata dal suo viaggio il 13 giugno, Kakehashi ha scoperto che Noa non respirava e ha chiamato i servizi di emergenza. La bambina è stata portata in ospedale, ma non ... Leggi su tpi

Aprilia - bimba di 12 anni picchiata e violentata dal padre : 45enne condannato a 8 anni di carcere Un orco che per oltre 2 anni ha violentato e picchiato la figlioletta è finalmente finito in carcere , dove dovrà scontare una pena di 8 anni . L’uomo, un 45enne di Aprilia , nel 2017 era stato appena lasciato dalla moglie, ...

Un orco che per oltre 2 ha violentato e picchiato la figlioletta è finalmente finito in , dove dovrà scontare una pena di 8 . L’uomo, un di , nel 2017 era stato appena lasciato dalla moglie, ... Bimba di 2 anni picchiata - seviziata dalla madre : l’ha persino lanciata contro l’auto del padre biologico E’ una storia davvero assurda quella che arriva da Catania. Oggi tutti i dettagli di quello che è stato un vero inferno in terra per tre bambini nati da una madre violenta, una ventenne che da tempo pare faccia uso di sostanze ...

E’ una storia davvero assurda quella che arriva da Catania. Oggi tutti i dettagli di quello che è stato un vero inferno in terra per tre bambini nati da una violenta, una ventenne che da tempo pare faccia uso di sostanze ... Giulia Montanarini è diventata mamma a 44 anni e presenta la sua bimba (Foto) Questa mattina presto la prima foto di Giulia Montanarini mamma con sua figlia Alice tra le braccia. Il benvenuto al mondo della splendida ex tronista di Uomini e Donne alla sua bambina con le parole più belle e poi è arrivata anche la ...

