5G, l’alleanza con gli Usa e la partita della rete unica: cosa c’è dietro la decisione di Tim di escludere Huawei dalla lista dei fornitori (Di venerdì 10 luglio 2020) Tim muove le sue pedine nel tentativo di sbloccare la partita per la rete unica a banda ultralarga. E intanto rafforza l’asse di alleanze statunitense: dopo aver siglato un’intesa con Google per il cloud, la compagnia telefonica ha escluso il colosso cinese Huawei dalla lista dei fornitori ammessi alla gara per le apparecchiature 5G. “Non si tratta di una scelta politica”, hanno evidenziato in maniera informale dalla società, ma “piuttosto di una scelta industriale in linea con il nostro approccio di diversificazione dei fornitori”. Tuttavia è nota l’ostilità statunitense verso le tecnologie di telecomunicazioni prodotte dalle due aziende cinesi ... Leggi su ilfattoquotidiano

