5G in Italia e Brasile, TIM esclude Huawei da gara (Di venerdì 10 luglio 2020) (Teleborsa) – TIM non avrebbe invitato il colosso cinese Huawei a partecipare alla gara per la fornitura di apparecchiature 5G per la sua rete che si appresta a costruire in Italia e in Brasile. E’ quanto riportano diversi organi di stampa, tra cui Reuters che cita alcune fonti, secondo le quali fra i fornitori invitati ci sarebbero invece cinque aziende americane e europee: Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e Affirmed Networks, di recente acquistata da Microsoft. Una decisione che tuttavia non avrebbe alcun nesso con aspetti di natura politica ma rifletterebbe una scelta industriale volta alla diversificazione dei partner. Nessun commento, per il momento, dai vertici di Huawei in Italia e Brasile. La mossa di Telecom Italia rriva dopo che ... Leggi su quifinanza

