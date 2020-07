Xbox: Microsoft acquisirà altri studi di sviluppo? (Di giovedì 9 luglio 2020) Phil Spencer, capo della divisione Xbox, durante un’intervista a GamesIndustry ha espresso l’interesse per l’acquisizione di nuovi studi di sviluppo. InXile, Ninja Theory, Obsidian e molti altri studi sono arrivati sotto il marchio Xbox Game studios. Secondo il boss di Xbox, in futuro il colosso di Redmond sfrutterà le occasioni per acquisire altre aziende. Le parole di Phil Spencer L’offerta di Game Pass e la base di abbonati continuano a crescere. Stiamo lanciando una nuova console. L’anno scorso è stato il nostro anno migliore su PC in termine di entrate come Xbox Game studios. Molte attività stanno andando davvero bene, quindi siamo sempre sul mercato per nuove ... Leggi su windowsinsiders

