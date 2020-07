‘Uomini e Donne’, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota: “Noi ‘Temptation Island’ l’abbiamo fatto nella vita reale!”. E a proposito di Francesco Monte e della possibilità di tornare in tv… (Di giovedì 9 luglio 2020) Era il 2014 quando Aldo Palmeri e Alessia Cammarota si sono conosciuti e poi innamorati negli studi di Uomini e Donne. Il loro era stato un percorso abbastanza turbolento, fatto di tanti scontri ma anche di tanta passione e la scelta era avvenuta a seguito di una discussione durante una puntata normale del Trono Classico. Da quel momento la corteggiatrice e il tronista siciliano hanno fatto sognare tantissimi fan con il loro amore che si è celato con il matrimonio e con la nascita dei loro due bambini, Niccolò e Leonardo; durante questi anni i due hanno attraversato anche un momento difficile per via di una breve separazione che però poi li ha portati a ritrovarsi più uniti e innamorati di prima. Il giorno della scelta di Sara Shaimi e Carlo ... Leggi su isaechia

