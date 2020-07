TEMPTATION ISLAND, anticipazioni seconda puntata di giovedì 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) La scorsa settimana è tornato sui teleschermi TEMPTATION ISLAND. Dopo il buon successo dell’esordio (21.63% di share), questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda avvincente puntata del docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia.Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 10 luglio 2020In questa puntata il racconto riprenderà da Sofia e Alessandro, chiamati al falò di confronto dopo alcune scottanti rivelazioni fatte dalla donna al single Alex. Come reagirà Sofia alla richiesta del fidanzato di un confronto urgente? A quanto pare il finale a sorpresa è dietro l’angolo… Le altre coppie protagoniste non possono dire di passarsela meglio. ... Leggi su tvsoap

