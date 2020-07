Sushi-horror, locale chiuso a tempo record: fettine di pesce fresco? Non proprio, cosa vi servivano: disgusto totale (Di giovedì 9 luglio 2020) All you can eat orribile in provincia di Venezia. Un giapponese da incubo. A pochi spicci - pranzo 10 euro, cena 21 euro, bevande escluse - le sorprese sono pessime, frequenti. Ma la clientela spesso e volentieri continua ad alimentare questi posti. Già, con questi prezzi, ultra-convenienti la richiesta è sempre in aumento. Ma l'episodio di cui diamo conto forse farà cambiare idea a molti. Nel corso di un controllo igienico-sanitario è stato riscontrata in un locale veneziano la presenza di insetti, di escrementi e persino di topi. Il tutto è stato rilevato all'interno di un Sushi bar-ristorante di Dolo (Venezia), gestito da cittadini cinesi. Dopo un controllo congiunto effettuato martedì mattina dai carabinieri e dal personale del Servizio igiene degli alimenti e della ... Leggi su liberoquotidiano

