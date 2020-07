Spal, dg Gazzoli: «Poche speranze di restare in Serie A» (Di giovedì 9 luglio 2020) Andrea Gazzoli ha parlato al termine della partita contro l’Udinese: le dichiarazioni del direttore generale della Spal Andrea Gazzoli, direttore generale della Spal, ha commentato la sconfitta subita contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «Oggi avevamo una fiammella accesa, c’era ancora qualche possibilità per quanto riguarda la salvezza. Obiettivamente la prestazione ed il risultato ci hanno lasciato pochissime speranze. Dobbiamo fare meglio e chiudere il campionato in maniera migliore». APPROCCIO – «Dovevamo partire in maniera diversa per fare un risultato diverso, ora è veramente difficile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Spal Gazzoli SPAL, Gazzoli alza bandiera bianca: "Salvezza? Ormai abbiamo poche speranze" TUTTO mercato WEB Gazzoli: “Prestazione e risultato che ci lasciano pochissime speranze”

In assenza del presidente Walter Mattioli (non si è visto in tribuna al Mazza), è toccato al direttore generale Andrea Gazzoli esprimere il punto di vista della società nel post partita di SPAL-Udines ...

"Bilancio, zoccolo duro e salvezza"

Dopo la grande festa di venerdì per celebrare, giustamente, il ritorno in serie C, il Grifone (inteso dirigenti e tecnico) da oggi è al lavoro per allestire la rosa di giocatori che affronterà questa ...

In assenza del presidente Walter Mattioli (non si è visto in tribuna al Mazza), è toccato al direttore generale Andrea Gazzoli esprimere il punto di vista della società nel post partita di SPAL-Udines ...Dopo la grande festa di venerdì per celebrare, giustamente, il ritorno in serie C, il Grifone (inteso dirigenti e tecnico) da oggi è al lavoro per allestire la rosa di giocatori che affronterà questa ...