Selvaggia Lucarelli: “Sono stata deferita per ragioni politiche” (Di giovedì 9 luglio 2020) Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia per aver mostrato le immagini del figlio minorenne a seguito della polemica con il leader della lega Matteo Salvini. A pochi giorni da quanto accaduto al centro commerciale Portello di Milano, Selavaggia Lucarelli è stata deferita dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. La notizia – che … L'articolo Selvaggia Lucarelli: “Sono stata deferita per ragioni politiche” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

stanzaselvaggia : Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media,… - lauraboldrini : Ma l’ordine dei giornalisti della Lombardia che ha deferito ?@stanzaselvaggia? è lo stesso ordine a cui è iscritto… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO L’Ordine (o Disordine) dei giornalisti lombardo (o lumbard) apre un fascicolo contro Selvaggia… - Imbuzz59 : RT @lauraboldrini: Ma l’ordine dei giornalisti della Lombardia che ha deferito ?@stanzaselvaggia? è lo stesso ordine a cui è iscritto Matte… - ulvy3000 : RT @stanzaselvaggia: Qualcuno dell’ordine dei giornalisti, l’organo che vuole proteggere mio figlio da tutta questa morbosità dei media, co… -