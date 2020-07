Real Madrid: Vinicius non è positivo al Covid-19. Ci sarà contro l’Alaves (Di giovedì 9 luglio 2020) Vinicius Jr. non è positivo al Covid-19. Infatti, sopo i problemi sorti durante le visite mediche di questa mattina, secondo quanto riporta AS, il calciatore brasiliano del Real Madrid si è sottoposto nuovamente al tampone per il Covid-19, risultando negativo. Di conseguenza, il classe 2000 sarà disponibile per la sfida contro l’Alaves. Foto: Sport360.com L'articolo Real Madrid: Vinicius non è positivo al Covid-19. Ci sarà contro l’Alaves proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

