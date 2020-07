Milik non convince, i quotidiani lo bocciano: "Mezz'ora complicata, è troppo statico" (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha giocato poco e ha fatto pochissimo, Arek Milik, contro il Genoa. In campo per Mezz'ora, non ha lasciato il segno. Leggi su tuttonapoli

claudioruss : Gattuso: 'Milik? Difficile trovare di meglio per noi. Quando un calciatore pensa che sia finito un ciclo o vuole ca… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - raidenes80 : @Biagio7Ferrara Mi spaventano un po' i giocatori ex atalanta. Detto questo 2 ne servono e se arriva Milik spero non per fare il titolare. - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Juve, non solo #Milik: c'è anche #Lacazette nel mirino di #Paratici - tuttonapoli : Milik non convince, i quotidiani lo bocciano: 'Mezz'ora complicata, è troppo statico' -

Ultime Notizie dalla rete : Milik non Juve, non solo Milik: c'è anche Lacazette nel mirino di Paratici Calciomercato.com Due indizi sul futuro di Milik: la cessione è dietro l’angolo

Due ulteriori indizi sul futuro di Milik e la sua ormai probabile cessione arrivano dalle dichiarazioni di Giuntoli e Gattuso a Genova. In un Napoli tornato ormai da settimane a remare tutto unito dal ...

Gattuso: “I giocatori fanno fatica ma son contenti. Per Milik è finito un ciclo”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è stato intervistato al termine della partita vinta 1-2 stasera dagli azzurri contro il Genoa allo Stadio Ferraris. Queste le sue parole sintetizzate dalla reda ...

Due ulteriori indizi sul futuro di Milik e la sua ormai probabile cessione arrivano dalle dichiarazioni di Giuntoli e Gattuso a Genova. In un Napoli tornato ormai da settimane a remare tutto unito dal ...Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è stato intervistato al termine della partita vinta 1-2 stasera dagli azzurri contro il Genoa allo Stadio Ferraris. Queste le sue parole sintetizzate dalla reda ...