Michele Bravi patteggia 18 mesi per omicidio stradale: pena sospesa (Di giovedì 9 luglio 2020) Il cantautore guidava l'auto che il 22 novembre del 2018 uccise una 58enne che era in sella ad una moto. A stento si è ripreso da quell'evento drammatico. patteggiare in sede di giudizio, significa in sostanza ammettere le proprie colpe e chiedere una riduzione della pena. E Michele Bravi è riuscito ad ottenere 18 mesi per omicidio stradale, con pena sospesa in quanto incensurato e non menzione: dunque resta incensurato. Significa che Michele non finirà nè in carcere nè ai domiciliari: è un uomo libero. patteggiare, ammettere. Del resto il cantautore non ha mai neppure tentato di addossare le colpe ad altri. La vera condanna,

