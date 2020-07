Meteo Roma del 09-07-2020 ore 06:10 (Di giovedì 9 luglio 2020) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sulle pianure qualche addensamento in più attesa sulle Alpi centro-orientali con possibilità di locali equazioni tra pomeriggio e sera al centro bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata non so il pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni sonori legati sulle aree interne dell’Abruzzo al sud ampie schiarite cieli privi di nuvolosità significativa su tutti i settori con nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi ma senza precipitazioni temperature leggero Vento da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

