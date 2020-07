La porta del Bataclan di Bansky sarà restituita alla Francia il 14 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Martedi' 14 luglio alle ore 15, nella ricorrenza della Festa nazionale francese, la procura della Repubblica dell'Aquila e l'Arma dei Carabinieri, da parte dell'Italia, restituiranno alla Francia presso l'ambasciata di Roma, a Palazzo Farnese, il murale di Banksy realizzato come omaggio alle vittime del Bataclan, rubato a Parigi e recuperato a Tortoreto, in provincia di Teramo. La porta, realizzata per il locale francese dal celebre street artist e rubata nel 2019, era stata ritrovata a inizio giugno in un casale di campagna in provincia di Teramo in Abruzzo. L'opera era apparsa a fine giugno 2018 sulla porta sul retro del Bataclan in omaggio alle vittime degli attentati del 13 novembre 2015. "Un simbolo di raccoglimento e che apparteneva a tutti: ... Leggi su agi

TorinoFC_1906 : 58' | GOOOOOOOOOOOL ?? Il colpo di testa del @gallobelotti ci porta avanti! #TorinoBrescia 2-1 #SFT - ilfoglio_it : A colloquio con il Foglio, il sindaco di Bergamo @giorgio_gori replica al segretario del #Pd @nzingaretti che lo av… - Davide : Le differenze tra il giornalismo in Italia e all’estero? Beh, per esempio all’estero in genere se ti beccano a copi… - La_Vanda : RT @cittametrobo: [Allo scoperta del verde della città metropolitana] Oggi vi portiamo nel Parco dell’Abbazia di Monteveglio (Valsamoggia)… - parbonoroberto : Alla vostra eta' a quest'ora ero a giocare a pallone al campo sportivo del paese e mia madre mi urlava da lontano c… -

Ultime Notizie dalla rete : porta del La porta del Bataclan di Bansky sarà restituita alla Francia il 14 luglio AGI - Agenzia Giornalistica Italia Assicurazione RC Auto: il lockdown ha portato risparmi medi di 75 euro

Il lockdown ha portato un risparmio medio nel rinnovo dell'assicurazione RC Auto, in Italia, di 75 euro. Questo è uno dei risultati dell’indagine di Nielsen Media Italia per Prima Assicurazioni. Secon ...

La pandemia da Covid-19 ha portato a un aumento del 40% nell’uso delle app Android

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Il lockdown ha portato un risparmio medio nel rinnovo dell'assicurazione RC Auto, in Italia, di 75 euro. Questo è uno dei risultati dell’indagine di Nielsen Media Italia per Prima Assicurazioni. Secon ...Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...