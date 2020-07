Inter, Conte: “Persi troppi punti, la classifica poteva essere diversa…” (Di venerdì 10 luglio 2020) L'Inter viene ripresa all'86' contro l'Hellas Verona e perde il terzo posto a vantaggio dell'Atalanta. Il tecnico Antonio Conte analizza il momento della sua formazione, in netto calo nelle ultime uscite.caption id="attachment 979969" align="alignnone" width="1024" Conte (Getty Images)/captionLE PAROLE DI ConteAntonio Conte mastica amaro dopo il pari dell'Inter sul campo del Verona. Queste le sue parole a Sky Sport: "Dal punto di vista dell'impegno non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Giocavamo contro una squadra che fa dei ritmi alti la sua forza. C'è il solito rammarico per aver preso gol nel finale da rimessa laterale. Perdiamo punti per strada, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Penso che comunque si stia facendo un lavoro importante. Stiamo ... Leggi su itasportpress

