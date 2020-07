Il paziente guarito dall’Aids? Il virologo Perno: «Impossibile che il virus scompaia. Ma il malato potrebbe non essere più infettivo» (Di giovedì 9 luglio 2020) L’ultimo annuncio arrivato dalla conferenza Aids 2020 ha attirato non poco l’attenzione del mondo della medicina. La notizia è quella del paziente 36enne malato di Aids dal 2012, che dopo un trattamento sperimentale a base di 5 antivirali e nicotinammide, non mostra più segni di infezione da 66 settimane. Nessuno finora è mai guarito dall’infezione da virus Hiv senza un trapianto di midollo. Va da sé che la possibilità di stare bene con un mix di farmaci sperimentali rappresenterebbe una svolta per milioni di pazienti sieropositivi. Ma è davvero così? Il dott. Carlo Federico Perno, Ordinario di Virologia e Microbiologia all’Università di Milano e Direttore di laboratorio dell’Ospedale Niguarda di Milano, spiega a ... Leggi su open.online

