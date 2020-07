"Il governo sta agendo in malafede": le critiche sull'immigrazione alla maggioranza (Di giovedì 9 luglio 2020) Sofia Dinolfo Piovono polemiche sulle azioni del governo che hanno dato spazio al fenomeno dell'immigrazione lasciando in attesa di risposte gli italiani sul fronte economico. Il malcontento viene sollevato soprattutto dagli albergatori che criticano il "bonus vacanze" L’estate è ormai entrata nel vivo e le calde temperature unite al fenomeno immigrazione, ne danno chiara testimonianza. In tutti è chiaro il desiderio di mettere alle spalle il pesante periodo caratterizzato dal lockdown. Nonostante la voglia di andare avanti è evidente però che i giorni del calendario scorrono dentro un mese che in tempi “normali” faceva registrare un boom di presenze turistiche mentre adesso i dati sono ancora poco soddisfacenti. Rispetto allo scorsa estate ad aumentare sono ... Leggi su ilgiornale

matteosalvinimi : #Salvini: Questo governo si sta indebolendo da solo. Non serve il passaggio di Parlamentari da uno schieramento all… - Mov5Stelle : Immaginate di avere la Pubbica Amministrazione a portata di smartphone. Grazie al @Mov5Stelle al Governo, quello ch… - matteosalvinimi : ...Dov'è il 'fascismo'? A me questo sembra solo BUONSENSO. Sta a voi, a partire dalle elezioni regionali di settemb… - AnnaP1953 : RT @f_zicchieri: ?? CONTE SVEGLIA ?? Questo governo sta BLOCCANDO L’ITALIA! C’È UN PAESE DA RICOSTRUIRE CHE NON ASPETTA I VOSTRI COMODI! @… - luisaloffredo28 : RT @Nico01042014: Il cialtrone salvini non si smentisce mai. Falso e bugiardo come sempre. Dice che il governo sta bloccando le opere pubbl… -

Un richiamo al governo italiano perché si attenga “alla stretta osservanza della legge 185/90” e agli istituti bancari perché “non utilizzino i soldi depositati per il commercio e la produzione di ...

Ponte di Genova, Conte: «Decisione entro il fine settimana»

«Io sono stato molto chiaro, ho detto che questo dossier va chiuso. Io ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di chiudere ad horas o comunque a fine settimana. Dobbiamo ev ...

