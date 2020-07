Conte: "Su autostrade o arriva la proposta di Aspi o c'è la revoca" (Di giovedì 9 luglio 2020) AGI - Il dossier autostrade "si trascina da troppo tempo, ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati". Lo dice il premier Giuseppe Conte, che in un colloquio con 'La Stampa' avverte: "Quindi o arriva una proposta della controparte che è particolarmente vantaggiosa per lo Stato oppure procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche". Il presidente del Consiglio assicura che i tempi saranno brevissimi: "Entro questo fine settimana". Intanto il Movimento 5 stelle mantiene una posizione ferma. Ieri, riferiscono fonti parlamentari, il capo pentastellato Crimi ha incontrato i ... Leggi su agi

