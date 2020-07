Come visualizzare i semafori su Google Maps (Di giovedì 9 luglio 2020) (Gif: Google)Su Google Maps alcuni utenti potrebbero iniziare a veder comparire nelle loro mappe delle icone a forma di semaforo. La novità fa parte di un test nel sistema di mappe di Big G che servirà a indicare l’ubicazione di un semaforo sul percorso programmato. Se circa un anno fa Apple aveva aggiunto questa funzione nelle sue mappe per il sistema operativo iOS13, ora Google ha affermato a The Verge che “per aiutare le persone a rimanere meglio informate sulla strada, stiamo testando una funzione di Google Maps su Android che mostra la posizione dei semafori in determinate città”. A differenza di Apple Maps, dove l’assistente vocale fornisce le informazioni dando Come punto di ... Leggi su wired

Jopperhoog : @paulmonite E non mi stupisce! Il punto è: COSA intendi per 'intelligenza'? La cultura(equazione errata), il ragio… - GloriaCicerchia : @ASOS_TiAiuta buongiorno, ho effettuato un ordine scegliendo come pagamento PayPal. Non mi è arrivata alcuna confer… - allmobileworld : Come visualizzare le password salvate Firefox - allmobileworld : Come visualizzare le password salvate Firefox - Monica49590572 : @orfini 9) Matteo di alcuni giornali online come ad es. Il Foglio o radio radicale non riesco più a visualizzare l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Come visualizzare Naspi 2020, domanda di disoccupazione INPS: come visualizzare lo stato della pratica Scuolainforma Da Imagination Technologies una famiglia di GPU specifiche per le auto di domani

Imagination Technologies, azienda nota per la creazione di processori grafici per clienti come Apple e Samsung, ha annunciato la famiglia di GPU XS destinata all’ambito automotive, utili per funzional ...

Scoprite cosa occupa lo spazio su disco del vostro Mac con GrandPerspective

visualizzando i file di grandi dimensioni come grandi rettangoli con colori e attributi in base alla loro caratteristica (musica, documenti, filmati, ecc.). L’utility in questione è comoda quando si ...

Imagination Technologies, azienda nota per la creazione di processori grafici per clienti come Apple e Samsung, ha annunciato la famiglia di GPU XS destinata all’ambito automotive, utili per funzional ...visualizzando i file di grandi dimensioni come grandi rettangoli con colori e attributi in base alla loro caratteristica (musica, documenti, filmati, ecc.). L’utility in questione è comoda quando si ...