"Come gli rifanno la verginità. E se qualche beota ci crede...". Travaglio, crisi di nervi: sfregio e insulti a Berlusconi (Di giovedì 9 luglio 2020) Tripletta di porcherie firmate Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Prima Giorgio Gori ribattezzato Giorgio Covid, poi l'articolo in cui si invocano le armi contro Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, dunque oggi - giovedì 9 luglio - si torna all'odio principale covato dal direttore, quello eterno per Silvio Berlusconi. Già, Travaglio si batte Come un leone per smontare il caso aperto da Amedeo Franco, quello relativo alla presunta sentenza pilotata nel processo Mediaset. La macchina del fango del Fatto, contro Franco, viaggia a pieno regime ormai da giorni. E Travaglio, oggi, indulge all'insulto nei confronti di Berlusconi. "Molti lettori ci scrivono sull'Operazione Rivergination avviata dalle tv e dai giornali di B. sull'unico suo processo scampato (finora) ... Leggi su liberoquotidiano

Marcozanni86 : Tutti ancora si aspettano che #Merkel guidi #UE fuori dal fango verso un presunto nuovo 'rinascimento', ma come per… - FedericoDinca : La decisione della Consulta su #ASPI spazza via qualsiasi dubbio residuo. Come indicato da @GiuseppeConteIT si proc… - carlogubi : Fate girare questa lista, poi vediamo se è giusto o sbagliato far circolare più armi in Italia come chiedono gli am… - AntoNio89992988 : RT @francescatotolo: Da 3 anni, scrivo dei rapporti tra #ONG e #trafficanti, portando come materiale probatorio video in cui si vedono gli… - mc_centemero : La ricerca Mastercard rivela come, l’emergenza #Covid19 abbia incentivato la fiducia verso i piccoli commercianti l… -

Antonio Loprieno 'Come gli Dei' a Gioia del Colle: l'antica Thuriae Affaritaliani.it Vetro ma non solo: quelle aziende invisibili per le quali la ripartenza non è mai iniziata

Caro direttore, ci sono intere categorie di lavoratori che sono state dimenticate, potrei definirle come gli invisibili. Una di queste è la categoria del vetro a lume, spesso ditte individuali che, ...

"Ulisse sbarca ad Ostia", mercoledì la rappresentazione dei ragazzi disabili del Teatro Patologico

in Lungomare Duca degli Abruzzi ad Ostia sarà lo scenario naturale dove si esibiranno gli attori diversamente abili per rappresentare lo spettacolo che vuole affrontare, come in molti spettacoli ...

