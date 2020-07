Chi è Gianmarco Onestini, tra GF 16 e Grand Hermano: curiosità e biografia (Di giovedì 9 luglio 2020) Ecco chi è Gianmarco Onestini, ex concorrente del Grande Fratello 16 e del Grand Hermano Gianmarco Onestini è nato a Castel San Pietro terme in provincia di Bologna il 24 ottobre del 1996. Ha frequentato le scuole elementari e medie, nel 2015, sempre a Imola, si è diplomato al liceo linguistico. Dopo il diploma si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza a Bologna. Anni fa è diventato noto nel mondo dello spettacolo per essere il fratello minore di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Successivamente ha partecipato al Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Nel 2019 ... Leggi su nonsolo.tv

