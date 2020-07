Tragedia sfiorata in Russia, un giocatore viene colpito da un fulmine in allenamento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono stati attimi di assoluta paura quelli vissuti dallo Znamya Truda, squadra di seconda divisione russa. Ivan Zaborovski, giocatore di 16 anni è stato colpito da un fulmine durante la sessione di allenamento. La squadra sulla sua pagina Instagram ha postato il video che cattura l'esatto istante in cui il giovane calciatore viene colpito da un fulmine per poi accasciarsi a terra.Russia, giocatore colpito DA UN fulminecaption id="attachment 988905" align="alignnone" width="300" Screenshot pagina ufficiale Znamya Truda/captionI compagni che hanno assistito alla scena da bordocampo si sono precipitati in campo per soccorrere il compagno di squadra. Le sue condizioni all'inizio erano ... Leggi su itasportpress

COLICO – Un elicottero civile ha avuto un guasto mentre sorvolava l’alto lago, il pilota se ne è accorto e ha lanciato il mayday cercando inoltre uno spazio aperto dove tentare l’atterraggio. Arrivato ...

