Santini tra passato e futuro: “Promozioni giuste, cerco progetto serio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono mancate tante cose del calcio dilettantistico in questi mesi. Tra queste, il mancino telecomandato di Vincenzo Santini è una delle cose che vogliamo tornare a vedere al più presto. Ci si avvia alla normalità, il mercato torna a muoversi e si ufficializzano le nuove operazioni. Santini ed il suo Real San Nicola hanno pagato oltremodo la pandemia. Perchè sul più bello, nel pieno delle remuntada, il campionato è finito anzitempo: “Si è trattata evidentemente di una stagione anomala a causa del covid – ha dichiarato Santini – tutti siamo stati colti di sorpresa compreso chi ad un certo punto si è visto costretto a decidere le sorti di tante società che fanno sacrifici x portare avanti discorso calcio. Onestamente credo che alla fine sia stata presa la giusta decisione, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Santini tra Santini tra passato e futuro: "Promozioni giuste, cerco progetto serio" anteprima24.it Provincia di Terni, questione Villalago in commissione controllo e Garanzia, Santini: “Urgono tempi rapidi per soluzione”

NewTuscia – TERNI – “Villalago rimane una grande patata bollente per tutti e necessità di soluzioni in tempi rapidi”. A dichiararlo in un comunicato è la consigliera di Fratelli d’Italia Monia Santini ...

Nozze celebrate, il Viareggio sale in carrozza

Tra opera di mediazione, scesa a compromessi e tentativo (riuscito ... il nome cambiato ufficialmente dal 30 giugno dell’ex Sporting Viareggio 86) e Stefano Santini. Nozze che noi de LaNazione avevamo ...

