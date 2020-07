Salvini torna a parlare del plexiglas, ma viene sbugiardato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Durante la puntata del 7 luglio di Cartabianca su Rai3, il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a parlare del plexiglas nelle scuole, per poi essere sbugiardato dalla conduttrice Bianca Berlinguer. «Stanno litigando sul plexiglas dei nostri figli a scuola, stanno litigando su tutto», Ha detto Salvini parlando dell’inefficienza del governo, che ha definito contraddittorio e immobile. «Quello l’hanno tolto, onorevole Salvini, non c’è più il plexiglas, non è previsto», ha risposto Berlinguer. Quando Salvini le ha poi chiesto chi gliel’avesse detto, la conduttrice ha spiegato che il plexiglas non era previsto nelle direttive per il ritorno a scuola. Nelle linee guida presentate lo scorso venerdì dal governo, infatti, non c’è traccia del plexiglas, che in realtà era stato solo ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : MELONI, SALVINI E RENZI DIFENDONO B. Ma di errori giudiziari e di uso politico della giustizia sul caso di Silvio B… - LegaSalvini : #SALVINI A SORPRESA TORNA A #MONDRAGONE. 'ALLA FACCIA DEI VIOLENTI' - LegaSalvini : SALVINI A SORPRESA TORNA A MONDRAGONE. 'ALLA FACCIA DEI VIOLENTI' - QUOTIDIANONET IL LEADER LEGHISTA HA DATO UN PRE… - NinoNinuzzo : @UbaldoGiovane @giornalettismo @stanzaselvaggia ed ovviamente ci butti cose a cazzo in mezzo, ma spiegami scienzia… - ivandoretto : Salvini:”i 5S dicono sempre no” ed ora lui dice sempre no al governo, non torna qualcosa! -