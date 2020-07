Salerno, protesta contro Governo “per esclusione sud da Alta Velocità” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nasce a Salerno il ‘Circolo 24 Agosto per l’Equità Territoriale’. L’organizzazione, allo scopo di agire per lo sviluppo di una vasta area geografica interregionale, organizza per sabato 11 luglio in Piazza Ferrovia alle ore 10 “una manifestazione per protestare contro l’esclusione del sud dai finanziamenti per l’Alta velocità”. L’organizzatore Ciro Caliendo (liutaio), spiega: “Siamo certi che dopo la quarantena e la conseguente crisi economica, nulla dovrà tornare come prima. In particolare dovranno essere attuati sistemi di finanziamento alle regioni del sud diversi da quelli adottati fino ad oggi che privilegiano chi già ha a danno di chi ha meno. L’Alta velocità la paghiamo tutti anche noi del sud, ma con i contributi dei ... Leggi su anteprima24

L'alta velocità tra Palermo, Messina e Catania sarà tra i primi cantieri a partire dopo l'approvazione di "Italia Veloce" nel "decreto semplificazioni" da parte del Governo. Lo ha annunciato il premie ...

