Roma, Fonseca: "Buona vittoria ma non un buon risultato. Qui fischiano troppi rigori" (Di giovedì 9 luglio 2020) "Non è un buon risultato. E' una buona vittoria, ma non un buon risultato". Così il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sofferta, ma fondamentale, vittoria 2-1 sul Parma. Troppa sofferenza? "Non abbiamo sofferto, ma quando abbiamo tante occasioni chiare per segnare dobbiamo chiudere la partita". Secondo lei gli arbitri italiani stanno usando bene la Var? "Preferisco non commentare. Ci sono troppi rigori in Italia". Lasciare solo Dzeko e aggiungere un... Leggi su 90min

CorSport : La prima pagina di oggi del #CorrieredelloSport-#Stadio ?? ?? Pazzo scudetto ?? #Fonseca: Pesante perdere a #Roma ??… - capitanfooturo : Il servizio di @SkySport su #RomaParma: 20 minuti sul fantomatico fallo di mano di Mancini, con 10 minuti di confer… - DiMarzio : Le parole di #Fonseca al termine di #RomaParma - ASRomaFeed : Fonseca: 'Roma, vittoria pesante. Ora a Brescia con la stessa ambizione' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: ROMA - Fonseca: 'Era importante vincere e vincere bene, penso che oggi lo abbiamo fatto' -