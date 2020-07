Roma Fiumicino: sbarco vietato a più di 100 passeggeri in arrivo dal Bangladesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oltre 100 passeggeri bengalesi arrivati all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Doha, Qatar, ma partito da Dacca, Bangladesh, non sono stati fatti sbarcare per motivi di salute pubblica legati al coronavirus. Coronavirus, Speranza: 'Quarantena decisiva per chi arriva da Paesi extra Schengen' È prevista dall'ordinanza del 30 giugno. Secondo alcune fonti si tratta di 112 persone, secondo altre 125. In ogni caso ripartiranno tutti per Doha sempre con lo stesso aereo, alle 16.20. Stamattina Il Messaggero aveva riferito di falsi certificati di negatività al Covid-19 venduti a poche decine di euro (da 36 a 52 euro per la precisione) nel paese asiatico.I passeggeri di altre nazionalità a bordo dello stesso aereo saranno sottoposti ai tamponi nel ... Leggi su blogo

