Roma, divampa incendio nelle cantine di una palazzina: grave una persona, muore un cagnolino (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ieri sera alle ore 20.16 in viale Santa Rita da Cascia,30, zona Torre Gaia, 3 Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale VV.F di Roma con l’ausilio di 1 Autobotte, 1 Autoscala e il Carro Teli, sono intervenute per un incendio divampato nelle cantine di una palazzina. Una persona è rimasta ferita, riscontrando ustioni su quasi tutto il corpo e trasportato in ospedale dal personale sanitario. Nell’incendio ha perso la vita un cane. Sul posto personale di Roma Capitale e Polizia di Stato. Roma, divampa incendio nelle cantine di una palazzina: grave una persona, muore un cagnolino su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

