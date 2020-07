Propaganda Isis sul web: arrestato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si tratta di un Italiano radicalizzato dal 2015, in contatto con altri estremisti. L’accusa ipotizzata è istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico. I carabinieri del Ros hanno arrestato a Milano un trentenne italiano per aver diffuso attraverso i social la Propaganda dello Stato Islamico. L’uomo, radicalizzato fin dal 2015 e in contatto attraverso … L'articolo Propaganda Isis sul web: arrestato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

