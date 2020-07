Necrologi choc di CasaPound alle sedi Inps: “Italiani morti aspettando la cassa integrazione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – In decine di città italiane, questa notte, sono comparsi Necrologi davanti alle sedi Inps. Centinaia di manifesti funebri con cui CasaPound ha voluto denunciare “la morte dell’economia italiana e di migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori, messi in ginocchio dalle politiche governative e ‘giustiziati’ dai disservizi, dai ritardi e dall’incapacità di gestire i pochi aiuti statali da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale”. Un’azione choc perché, come spiegato in una nota alla stampa dal movimento della tartaruga frecciata, “l’Inps dovrebbe essere l’ente pubblico di maggior sostegno ai lavoratori e agli imprenditori in questo momento di profonda recessione. E invece non soltanto si è fatta trovare impreparata a fronteggiare l’emergenza ma addirittura ... Leggi su ilprimatonazionale

