Monta una videocamera e si riprende mentre dorme per vedere se russa: quello che succede dopo è inquietante (Di mercoledì 8 luglio 2020) La creatività, sapersi reinventare è la caratteristica di questi anni in cui un video può permetterti di diventare ricco e famoso. Ne è la prova la storia che andiamo a raccontare: il protagonista ha Montato una videocamera e si è ripreso mentre dormiva. quello che è accaduto dopo è impensabile. Volevo diventare famoso… dormendo! Siamo in Cina e un giovane uomo ha scelto di fare della propria creatività l’arma vincente per la propria vita lavorativa. Il ragazzo ha fissato la videocamera del cellulare su se stesso per verificare se russasse o meno; il tutto in streaming, quindi in condivisione con i propri follower e amici. Quando si è svegliato e ha controllato il video è accaduto l’impensabile: migliaia di persone hanno seguito la diretta e l’hanno commentata. In pochissimo tempo ha ... Leggi su velvetgossip

Ne è la prova la storia che andiamo a raccontare: il protagonista ha montato una videocamera e si è ripreso mentre dormiva. Quello che è accaduto dopo è impensabile. Siamo in Cina e un giovane ...

