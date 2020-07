Merkel si carica l'Ue sulle spalle (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bruxelles. Angela Merkel si è candidata a entrare nel pantheon europeo, caricandosi sulle spalle la responsabilità di far uscire l'Unione Europea dalla sua più grave crisi economica per indirizzarla verso un futuro fatto di ambizione e diritti. "L'Europa non è solo l'eredità del passato, è speranza Leggi su ilfoglio

IlariaMe : 'Gli europei si lamentano del #referendum in #Russia, ma dimenticano di dire che Angela Merkel e' cancelliera dal 2… - ilGiannisigG : RT @Larsenalea: Putin fino al 2036 Merkel in carica da quando c'era Berlusconi quindi più di 10 anni In Italia invece 9 anni, 7 governi Be… - leone150872 : RT @Larsenalea: Putin fino al 2036 Merkel in carica da quando c'era Berlusconi quindi più di 10 anni In Italia invece 9 anni, 7 governi Be… - Lylia89892771 : @LaVeritaWeb Il Mes la Merkel se lo vuole lo chieda per lei non per l'Italia, con che carica rappresenta l'Italia ? - gabrillasarti2 : RT @Larsenalea: Putin fino al 2036 Merkel in carica da quando c'era Berlusconi quindi più di 10 anni In Italia invece 9 anni, 7 governi Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel carica Merkel si carica l'Ue sulle spalle Il Foglio Cina e oro corrono. La Ue cerca il rilancio con Merkel

I segnali di allarme sull’economia mantengono tiepidi i future a Wall Street e a Milano – Dopo la revisione al ribasso delle stime Ue, fari puntati sulla cancelliera tedesca a Bruxelles – Btp Futura: ...

Migranti e Ue: i ricollocamenti sono un miraggio, occorre la modifica dell’accordo di Dublino

I migranti, o meglio i naufraghi clandestini, arrivano tutti in Italia, in particolare in Sicilia, molti sono positivi e mettono a rischio la salute degli italiani e il bilancio del governo gialloross ...

I segnali di allarme sull’economia mantengono tiepidi i future a Wall Street e a Milano – Dopo la revisione al ribasso delle stime Ue, fari puntati sulla cancelliera tedesca a Bruxelles – Btp Futura: ...I migranti, o meglio i naufraghi clandestini, arrivano tutti in Italia, in particolare in Sicilia, molti sono positivi e mettono a rischio la salute degli italiani e il bilancio del governo gialloross ...