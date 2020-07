L'opposizione dice sì all'incontro con Conte, ma non domani (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - articolo aggiornato alle ore 17,40. Il centrodestra è pronto a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ma non domani, giovedì, come proposto dal premier, ma la settimana prossima. È quanto fanno trapelare fonti di centrodestra. L'ipotesi di organizzare il confronto già domani "non è percorribile per il poco preavviso, per impegni già assunti precedentemente e per la scarsa chiarezza con cui Palazzo Chigi ha deciso di informare i leader, ovvero in tempi diversi". "I prossimi giorni saranno utili al premier anche per inviare il documento di sintesi dopo gli Stati Generali, documento che sarà la base per il confronto con l'opposizione. Il centrodestra conferma la ferma volontà di illustrare al governo una serie ... Leggi su agi

