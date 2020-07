L’ONU arruola 10.000 volontari digitali per combattere la “disinformazione” sul COVID-19 (Di mercoledì 8 luglio 2020) NEW YORK – Le Nazioni Unite stanno organizzando una risposta per contrastare la disinformazione sul COVID-19 , che si sta diffondendo più rapidamente della stessa malattia, secondo Melissa Fleming, sottosegretario generale delle comunicazioni globali. “È più facile diffondere disinformazione perché non è necessario alcun contatto diretto con altre persone. In un ambiente di paura generalizzata, si sta diffondendo come un incendio “, ha detto Fleming. “Una buona comunicazione è il modo in cui supereremo il virus”.– Melissa Fleming, sottosegretario generale per le comunicazioni globali, ONU Fleming ha affermato che l’ascesa della disinformazione sta avendo un “effetto devastante” e ha citato la necessità di informazioni scientifiche di cui le ... Leggi su databaseitalia

