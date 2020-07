Il discorso di insediamento di Angela Merkel al parlamento Ue: «Sul Recovery Fund serve un accordo entro l’estate» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio)La cancelliera tedesca va dritta al punto. Nello svelare il piano tedesco per i prossimi sei mesi alla guida dell’Unione europea Angela Merkel assicura che si dedicherà «con tutta la passione per rendere forte l’Europa e preservare la comunità». «Il nostro obiettivo comune è trovare rapidamente un’intesa – dice la cancelliera -. entro l’estate spero che si arrivi a un accordo» sul Recovery Fund. Merkel si è presentata all’emiciclo decisa. Una “lady di ferro”, proprio come quella Cortina di cui Merkel ha fatto accenno all’inizio del suo intervento. «So cosa significa nascere in un’atmosfera ... Leggi su open.online

Il primo luglio è iniziato il semestre di presidenza tedesca dell'Ue. Nel discorso di insediamento Merkel ha sottolineato che l'Europa sta vivendo un periodo particolare. Per cui è necessario mettere ...

